عاجل- الرئيس السيسى يهنئ جمهورية ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى بريقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ناميبيا هاجى جينجوب، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى بريقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ناميبيا هاجى جينجوب، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسى، الأمين العام برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية ناميبيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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