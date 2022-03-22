سامح شكرى: أولوية خاصة من مصر لدعم منظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وفي بداية كلمته أعرب "شكرى" عن تقدير مصر لجمهورية باكستان الإسلامية على حسن تنظيم اجتماع اليوم، وتهنئتهاعلى تسلمها الرئاسة من جمهورية النيجر التى نثمن جهودها خلال فترة ترأسها للدورة (47).

وتابع في كلمته: أود الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية.

وأكمل: تولى مصر أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامى، منذ أن أسهمت فى تأسيسها عام 1969، باعتبارها صوت الأمة الإسلامية، وبما يرسخ من دورها الحيوى فى مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدوليةالمتزايدة، وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة لحماية المصالح الإسلامية والعربيةوالإفريقية، إنما يأتى استناداً إلى اقتناع مصر الراسخ بالدور المحورى الذى تضطلع به المنظمة فى شتى المجالات بمافى ذلك تمكين الشباب كصناع للمستقبل لمواجهة التحديات التى تعرقل تحقيق الاستقرار والتنمية فى عالمنا الإسلامى، وكذلك دور المرأة الحيوى حيث إن معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دورها وتزويدها بالمهارات والدعم اللازمين.

وأردف: "تثمن مصر نجاحنا المشترك فى إطلاق عمل المنظمة الإسلامية لتنمية المرأة، التى تعتز القاهرة باستضافة مقرها، وأدعو باقى الدول الأعضاء لسرعة التصديق على النظام الأساسى للمنظمة".

وشدد سامح شكرى على أن القضية الفلسطينية مبعث إنشاء المنظمة، متابعا: مصر تؤكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم ترفض مصر أية إجراءات أحاديةتقوض حل الدولتين.

وأكمل: إننا نتطلع إلى أن تُسهم منظمتنا فى إرساء دعائم الاستقرار فى الدول الإسلامية، ومن هذا المنطلق تؤكد مصر علىأهمية ايجاد حل وطنى سلمى فى ليبيا الشقيقة، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج كافةالقوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء وفى مدى زمنى محدد، وتجدد مصر دعمها لجهود لجنة 5+5 العسكريةالمشتركة.

وشدد على أن مصر تحرص على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالسودان الشقيق، والتوصل إلى توافق سودانى خالصنحو إدارة الفترة الانتقالية، ودون إملاءات خارجية، مؤكدًا أن مصر تحرص على الدفع بالعملية السياسية فى سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة وفقاً لقرار 2254.

وأشار إلى تأكيد مصر على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة العراق، حيث تُثمن جهود العراق فى محاربة الإرهاب، وتؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى شئونه.

وقال إن مصر تطلع إلى إيجاد حل سياسى للأزمة اليمنية، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطنى، مؤكدًا على إدانة مصر للهجمات الإرهابية التى تنطلق من اليمن وتستهدف أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

من جانب آخر، فإن مصر ترحب بإجراء الانتخابات التشريعية بالصومال، وتحث كافة الأطراف الصومالية على تنفيذالاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو التشريعية، بحسب كلمة سامح شكرى.

وشدد على أن مصر تؤكد دعمها لقرار المنظمة الصادر عن الاجتماع الوزارى الاستثنائى حول الوضع الإنسانى فى أفغانستان، كما تولى أهمية قصوى لضمان عدم استخدام الأراضى الأفغانية كنقطة انطلاق أو ملاذ آمن لأية منظمات إرهابية.

واختتم شكرى كلمته: "تواجه طموحات شعوبنا المشروعة تحديات جمة، يتصدرها ظاهرة الإرهاب، وظاهرة التطرف الدينى الذى يتخذ منالإرهاب سبيلاً لتحقيق مآرب لا علاقة لها بأصول ديننا الحنيف، ومحاولة توظيف هذه الظاهرة لتحقيق أهداف سياسية وتوفير الملاذ والتمويل للعناصر المتطرفة، كما تواجه منظمتنا تحدى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز الذى يتعرض له الإسلام.. ونرحب باعتماد الجمعيةالعامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس الجارى القرار المقدم من المجموعة الإسلامية حول مكافحة الإسلاموفوبيا، وهو ماينبغى مواصلة العمل المشترك للبناء عليه".

وأكد على أن معالجة التحديات الراهنة يتطلب منا النظر بجدية فى ضرورة مراجعة وإصلاح عمل الأمانة العامة، وتطوير آليات عملها لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، وأن تتحد كلمة الدول الأعضاء على تحقيق المصلحة المشتركة ونبذ أيمحاولة لتوظيف المنظمة لتحقيق مصالح ضيقة.