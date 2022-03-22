/687452/إنتاج-جزء-ثاني-من-مسلسل-البحث-عن-علا-لـ-هند-صبري-وهذا-موعد-طرحه

أعلنت الفنانة التونسية هندي صبري تقديم موسم ثاني من مسلسل «البحث عن علا» حصريًا على منصة «نتفليكس» العالمية، وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إنتاج جزء ثاني من مسلسل «البحث عن علا» .

ونشرت صبري مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تكشف خلاله تفاصيل الموسم الجديد قائلة: "طبعًا هتكمل.. علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا إن نهاية قصة هي بداية لقصة جديدة.. يبقى عشان علا تاخد فرصتها الثانية لازم يبقى في موسم تاني من البحث عن علا.. علا عبد الصبور مكملة معاكم في موسم جديد من البحث عن علا، حصريا على نتفليكس، استنونا".

وعلقت على الفيديو قائلة: "علا عبد الصبور قصتها لسه بتبدأ.. وعشان كدة لازم يكون فيه موسم ثاني من البحث عن علا قريبًا على نتفليكس".

قصة مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويشهد المسلسل عودة الشخصية «علا عبد الصبور» والتي تلعب دورها النجمة هند صبري، حيث تواجه «علا» تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.

أبطال مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا، سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب

من جانبه، أشاد المخرج عمرو سلامة بدور الفنانة هند صبري فى المسلسل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر» حيث كتب: «مسلسل البحث عن علا على نتفليكس خطير في لذاذته، ومعمول حلو قوي، ونفسي أكتب حاجة عن روعة وجمال هند صبري بس كل الكلام هيبان مبالغات ومجاملات، فإنتم لما تشوفوا هتفهموا قصدي».

وأشادت الفنانة أسما شريف منير، عبر صفحتها على موقع إنستجرام بمسلسل البحث عن علا وكتبت «سما»: «كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصياً كتبت كتاب عن الموضوع بس ما شفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده».

وأضافت: «تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي، مع إن كل حاجة منهم معمولة بإتقان، تقييمي ليه هو إحساسي كست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري».