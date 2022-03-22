طارق الشيخ لـ دوت الخليج : "أصيبت بجلطة ولكن حالتي مستقرة"

/687450/طارق-الشيخ-لـ-تحيا-مصر--أصيبت-بجلطة-ولكن-حالتي-مستقرة

أثار الفنان والمطرب الشعبي ضجة وجدلا كبيرًا منذ ساعات قليلة بعد نشره صورة له من على سرير المستشفى مما أثار قلق وتساؤلات جمهوره ومحبيه عن سبب مرضه الذي لم يكشف عنه من خلال موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج تكشف مرض طارق الشيخ

مرض طارق الشيخ

قال الفنان والمطرب الشعبي طارق الشيخ في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنه أصيب بجلطة في القلب لكنه حاليًا حالته مستقرة وتحسن بشكل كبير لكن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن.

وكان طارق الشيخ أثار الجدل بعد نشره صورة له من داخل المستشفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر بها على سرير أحد المستشفيات.

وعلق على الفنان طارق الشيخ على الصورة التي شارك بها متابعيه وجمهوره، وظهر فيها يبدو عليه علامات الإرهاق والتعب، قائلًا: “جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل”، وتفاعل معه الجمهور وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني من خلال خاصية التعليقات وتمنى له الكثيرين الشفاء العاجل ورجوعه للمنزل بسلامة.

أزمة طارق الشيخ

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان طارق الشيخ، أغنية بعنوان طافية سيجارة والتي نشرها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق بها نجاحا كبيرًا وكانت الأغنية من كلمات أمير الحصرى، وألحان طارق السفاح، والتوزيع لـ فهد.

كما أعرب المطرب الشعبي عن سعادته بردود أفعال الجمهور على أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أحب المبتمسين" وهي من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع إسلام شيبسي، ويشار أنه خلال الفترة الماضية كان يعمل على إنهاء ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا.

اقرأ أيضًا

نقل طارق الشيخ إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

وعلق طارق الشيخ أيضًا على قرارات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في تصريحات له، معربًا عن استيائه من قرارات النقيب تجاه مطربي المهرجانات التي تشير إلى إيقاف بعضهم، بسبب رسوبهم في اختبارات النقابة وقال في لقاء له مع برنامج ET بالعربي: “أنا ضد وقف مطربي المهرجانات، أنا مع إن أي حد كويس ياخد حقه”.