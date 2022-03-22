/687446/حسن-المير تصديق-السيسي-على- قانون-المجلس-الصحى-المصرى-استكمال-للنهضة-الصحية

اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب، تصديق الرئيس السيسي، على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، استكمال للنهضة الصحية الشاملة في البلاد، على يد الرئيس السيسي وانطلاقة جديدة من جانب الدولة في المجال الصحي، بعد العديد من المبادرات الصحية الرائدة، ومنها 100 مليون صحة، وقهر 5 موجات من جائحة كورونا.

دوت الخليج

قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري للنهضة الصحية الشاملة في البلاد

ونوه المير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بتصديق الرئيس على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى، والهادف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، وكذلك العمل على رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء. وغيرها من الأهداف السامية بمجال الصحة.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن مصر قطعت شوطا كبيرًا في القطاع الصحي، وهناك طفرة ملموسة وتطوير شامل للمستشفيات ورؤية حقيقية للنهوض بصحة المصريين من جانب الرئيس السيسي. وتصديق الرئيس على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، يدفع بالصحة إلى مستقبل واعد. وإلى القضاء على كل قوائم الانتظار بالمستشفيات، والنهوض بالمستوى العلمي والطبي للأطباء ومختلف المهن الصحية. فالقانون انحياز لصحة المواطن المصري ومستقبله.

وتم تصديق الرئيس السيسي، علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى ،الذي تم الموافة علية من قبل النواب سابقا . القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي، وقد تم تحديد اختصاصات المجلس حيث نص على أن السلطة المسئولة عن الشئون هو مجلس الإدارة وتصريف أموره وأيضا إدارة الأعمال وأيضا الأنشطة التي يتولاها ، وأنه يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه.