/687451/من-قلب-الأسد-لـ-عقله-طار-سلسلة-مرعبة-من-برنامج-رامز-جلال-للمقالب-وهذه-هي-فكرة-برنامجه-الجديدة-2022

اشتهر الفنان المصري رامز جلال بأفكاره المجنونة ومقالبه المرعبة التي كانت بدايتها مع أصدقائه من الفنانين والإعلامين، فلم يسلم منه قريب أو بعيد، حتى قرر أن يسخر تلك الطاقة المزعجة للبعض في تقديم برنامج رمضاني للمقالب و بات وجبة ترفيهية لا غنى عنها أثناء الفطار.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج سلسلة برامج رامز جلال للمقالب في موسم رمضان.

«رامز قلب الأسد»

كانت الانطلاقة الأولى لبرنامج المقالب للفنان رامز جلال عام 2011 ، والذي كان يحمل اسم «رامز قلب الأسد» وكانت فكرة البرنامج تعتمد على استلقاء الفنانين مصعدًا ثم يتم تعطيله ليُفتح الباب ويجد النجم نفسه أمام أسد مربوط.

«رامز ثعلب الصحراء»

أما في ثاني مقالبه، فيتم دعوة النجوم لإجراء لقاء تلفزيوني مصور في الغردقة مع الفنان عزت أبو عوف، يتم استقبال الضيف الضحية بحفاوة وترحاب في المطار. وأثناء الإتجاه إلى مكان التصوير، يقتحم مجموعة من قُطاعي الطرق والبلطجية الأتوبيس ويهددون الركاب ويخطفون النجم وتربط شارة سوداء على وجهه.

«رامز عنخ آمون»

برنامج رامز عنخ أمون يدور في إطار المقالب، والكاميرا الخفية حيث يستضيف النجوم ويحثهم علي زيارة مقبرة فرعونية وهناك يتم إرعابهم وتعريضهم لمواقف مخيفة، وفي البرنامج يتنكر رامز جلال في هيئة مومياء فرعونية ﻹخافة ضيوفه في قالب فكاهي.

«رامز قرش البحر»

كل حلقة من حلقات البرنامج ، يقوم الفنان رامز جلال باستضافة أحد الفنانين على متن يخت سياحي ، حيث يقوم رامز بعمل مقلب في الفنان الضيف يتمثل في وضع جثث ، وأشلاء صناعية ، والكثير من الدماء الظاهرة على سطح المياه ، ثم بعد ذلك تظهر سمكة قرش تبادر بالهجوم على اليخت ، وعلى متنه الفنان الضيف ، ثم يخرج رامز جلال من داخل سمكة القرش بغرض أن يعرف الضيف أن ما حدث هو مجرد مقلب .

«رامز واكل الجو»

يحصل الضيف على دعوة لحضور حفل افتتاح فندق من الفنادق، وتقوم المضيفة شيماء بإقناع الضيف للصعود بجولة على متن الطائرة في سماء دبي، حيث يكون رامز متنكر بشخصية ويجلس بجانب الضيف على متن الطائرة اثناء الطياران علي ارتفاع 30 الف قدم يحدث عطال في المحركات فيقوم رامز بإزعاج الضيف بكل وسيلة ممكنة حتى تهبط الطائرة ويخرج الجميع فيجد الشخصية الذي ازعاجته يمزق وجه ويظهر رامز يكشف المقلب

«رامز بيلعب بالنار»

تقوم فكرة البرنامج على استضافة مجموعة كبيرة من الفنانين لتكريمهم داخل برج عملاق بالمغرب، وأثناء تكريم هؤلاء النجوم يحدث انفجار ضخم وحريق داخل البرج وتشتعل النيران، فيحاول رامز وهو متنكر في زي عامل المطافيء مساعدة النجم و يصعد به إلى أعلى البرج، فيجد النجم رامز يخلع ملابس المطافيء ويكشف عن المقلب

«رامز تحت الأرض»

تقوم فكرة البرنامج بدعوة الضيف لتصوير برنامج في الصحراء مع نيشان وعقب البرنامج يركب الضيف سيارة ويسير به السائق بسرعة جنونية الى رمال متحركة وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال وعندما يحاولون الخروج من هذه الرمال يرتدى رامز جلال ملابس سحلية ويظهر الى الضيف كأنه سحلية حقيقية تريد قتله وعندما يكون رامز بجانب الضيف يظهر نفسه ويكتشف الضيف انه فى مقلب

«رامز تحت الصفر»

في إطار وصول مصر لكأس العالم يتم دعوة الفنانين ولاعبي كرة القدم لزيارة الملاعب التي سيلعب عليها المنتخب في روسيا، وخلال الرحلة التي تكون في الجبال تتعطل المركبة المخصصة لمثل هذه الطرق، ليظهر دب قطبي وأحيانا نمر ويقوم بالهجوم على المركبة، وهنا يتم اكتشاف ردود الفعل للنجوم، ثم يظهر رامز المتنكر في شخصية المدرب كوبر.

«رامز في الشلال»

يصطحب رامز جلال الضحية في قارب في إحدى جزر إندونيسيا، وفيما بعد يتعرض القارب لحادث وينقلب، ويضطر الجميع للسباحة إلى أقرب جزيرة، وهناك يظهر له رامز جلال متنكرًا بزي غوريلا، ويجعل الضيف يختبر لحظات عصيبة جدًا

«رامز مجنون رسمي»

يعتمد البرنامج على دعوة الضيوف ﻹجراء برنامج حواري مع الفنانة أروى، وتدعو الضيف لكرسي الاعتراف وسؤال مجموعة من اﻷسئلة من ضمنها فقرة عن رأيه في رامز جلال الذي يخرج ويفاجئ الضيف.

رامز عقله طار

تعتمد فكرة الرنامج على إحضار الضيف على انه سيدخل ملاهي في الرياض ثم يقابل حسن العسيري ويجربون بعض الألعاب وبعدها يقابل المذيعة سارة مراد ويعمل لقاء صحفي ويركب كبسولة الخطر ويكون رامز جلال قد غير مظهره ويركب مع الضيف وتترتفع الكبسولة في الجو وتبدأ مرحلة الخطر حيث تبدا الكبسولة بالارتفاع وبعدها يكون الضيف في المقعد ولكن تفتح الشبابيك والأرضية الزجاجية حيث يرى الضيف جميع ما تحت الكبسولة ويخاف وتبدا الكبسولة بإخلال نظامها ثم تبدا بالارتجاج وبعدها يفتح رامز باب الكبسولة ويلقي الضيف من الكبسولة في الماء وبعدها يلقي رامز نفسه من الكبسولة ويخلع قناعه ويوضح للضيف انه كان مقلب.

فكرة برنامج رامز جلال 2022

ويستضيف رامز جلال في هذا الموسم الفنانة غادة عادل، وبدر بانون وعمرو السولية ثناي نادي الأهلي، ومحمد أنور، وسينتيا خليفة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والنقاد الرياضيين.