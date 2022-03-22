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تستمر التجهيزات لمباراة الذهاب بين مصر والسنغال، في التصفيات النهائية من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

بدأت الأجهزة الأمنية باستعدادات مكثفة باستاد القاهرة، مستضيف مباراة مصر والسنغال وبكامل سعته الإستيعابيه للجماهير، قبل أيام من انطلاق اللقاء المرتقب بين بطل إفريقيا ووصيفه.

الشروط الأمنية لحضور مباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة في تصفيات كأس العالم

كما أجرت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية بروفات باستاد القاهرة لتأمين المباراة، ثم وضعت قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال التواجد في مدرجات ملعب اللقاء.

وجاء بالقائمة كتالي: "مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

ومنع الألعاب النارية والشعلات، والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، دخول لفافات الورق، والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

حظر الكحول والمخدرات بمدرجات مباراة مصر والسنغال

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.

ويقترب الطرح الثالث على التوالي من تذاكر مباراة مصر والسنغال بالقاهرة، والتي انتهى الطرح الثاني أمس بعد تكدث وهجوم قوى على تذاكر المباراة، لمؤازرة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي وحسم بطاقة التأهل.

البحث عن الثأر من السنغالي بعد خسارة إفريقيا

يبحث المنتخب الوطني عن الأخذ بالثأر من نظيرة السنغالي، بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بركلات الترجيح بعد حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة والوقت الإيضافي.

تتويج المنتخب السنغالي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ليحصد أول ألقابه الإفريقيه، وعلى حساب مصر الأكفر تتويج بالبطولة على مستوى القارة برصيد 7 نسخ.