/687442/ورشة-عمل-مكثفة-لبناء-قدرات-مؤسسات-المجتمع-المدني-في-مجال-التغيرات-المناخية- بين-مؤسسة-فريدريش-إيبرت-الألمانية- وكيان-للتنمية-المجتمعية

عقدت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع شركائها المحللين من المجتمع المدني مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ومؤسسة جرينيش ورشة عمل مكثفة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والتحضير لمشاركة فاعلة في قمة المناخ والتي سوف تنعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر ٢٠٢٢

دوت الخليج

تأتي أهمية هذه الورشة والتي تحدث في الاسكندرية علي مدار أربعة أيام ،في الفترة ما بين ٢٠-٢٣ مارس و تعني بشكل رئيسي، بتعريف الحضور من الجمعيات الأهلية و المبادرات و الفاعلين و الأكاديميين المعتمين بالشأن البيئي ،بالمفاوضات الخاصة بتمويل مشروعات انمائية بهدف مكافحة التغيرات المناخية والحد من اثارها خاصة في دول الجنوب، وعليه يتعين مشاركة فاعلة للمجتمع المدني بكافة مؤسساته في مفاوضات التغيرات المناخية

حضر ورشة العمل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني و الخبراء المعنيين بقضايا البيئة بشكل عام والتغيرات المناخية بشكل خاص وذلك لبناء قدراتهم من خلال تدريبات ومحاضرات على المفاوضات والتعريف بكافة المستجدات فيما يتعلق بتحديات المناخ والطاقة كذلك تعريف بالمبادئ التفاوضية لقمة المناخ.

ورشة عمل مكثفة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية بين مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية وكيان للتنمية المجتمعية

ورشة العمل هى تدريبية فى المقام الأول للعاملين في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بهدف بناء قدراتهم التفاوضية والمعرفية بقمة المناخ المقرر استضافتها في مصر نوفمبر القادم وتقدم تعريف شامل بمنهجية التفاوض في قمة المناخ وكيفية تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الاطار كذلك مناقشه المواضيع ذات الصلة وتحديات التمويل لقطاع التكيف والحد من التغيرات المناخية في مصر والقارة الافريقية.

يشار إلى أنه في إطار استراتيجة عمل مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية وتركيزها علي دعم دور المجتمع المدني في مصر من خلال التركيز علي ايصال صوت المجتمع المدني إلي صناع القرار من التشريعيين والتنفيذيين شاركت كيان في وقت سابق بالملتقي الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي تقيمه شركة CSR Egypt بمدينة الأقصر في الفترة ١٠-١٣ مارس ٢٠٢٢

ورشة عمل مكثفة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية بين مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية وكيان للتنمية المجتمعية

وسعت كيان من مشاركتها في الملتقي إلي التشبيك مع كافة الفاعلين في قطاع التنمية و رصد المشكلات التي تعاني منها مؤسسات المجتمع المدني والتحديات التي تعوق تنفيذ أهدافها، ومحاولة ربط الأهداف بأولويات القطاع الخاص في دعم التنمية.