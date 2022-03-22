/687441/رحيل-آلان-ديلون-بالقتل-الرحيم-وهذه-علاقته-بـ-حسين-فهمي

شارك الفنان حسين فهمي متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور تجمعه بالنجم العالمي آلان ديلون الذي رحل عن عالمنا، ونعاه بكلمات مؤثرة من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج تكشف تفاصيل وفاة آلان ديلون وعلاقته بحسين فهمي

وفاة آلان ديلون

حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الجديد، على نعي صديقه الفنان العالمي آلان ديلون الذي غاب عن عالمنا وذلك عن طريق نشره مجموعة صور تجمعهما عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلق الفنان حسين فهمي على الصور التي نشرها قائلًا: “استيقظت اليوم علي خبر وفاة صديقي العزيز آلان ديلون الذي اختار الموت الرحيم لإنهاء حياته وقد كان دائما ما يتحدث معي عن أن الحياة مجموعة اختيارات كبيرة”.

وأضاف: “كل شيء فيها باختيارنا بما فيها إنهاء الحياة كما نعرفها وكنت اختلف معه في هذا الرأي بشدة ولكنه أنهي حياته باختياره كما كان يريد”، ومن جانبه كان الفنان الفرنسي الراحل آلان ديلون طلب من ابنه الإشراف على إجراءات رحيله عن طريق القتل الرحيم.

حسين فهمي وآلان ديلون

يذكر أن الفنان الراحل آلان ديلون كان قد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 86 عاما حيث كان في أيامه الأخير بحسب تقارير وأخبار ومجلات عالمية أنه رفض استمرار معاناته مع مرضه، وقرر الانتهاء من المعاناة بالقتل الرحيم.

وقبل وفاته، ناقش آلان ديلون إجراءات توزيع ميراثه مع محاميه ويشار أنه كان يرى القتل الرحيم هو الشيء الأكثر منطقية في مرحلة زمنية معينة ليرحل بهدوء عن العالم، أما ابنه قال في لقاء تلفزيوني له إن والده طلب منه المساعدة في القتل الرحيم.

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ومن ناحية أخرى كان الفنان حسين فهمي حرص على زيارة الفنان سمير صبري في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتطورات أزمته مؤخرًا، وشارك الجمهور صور جمعته بسمير صبري عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: “زياتي اليوم إلى صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري ربنا يديله الصحة والعافية بأذن واحد أحد".