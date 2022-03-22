انطلاق اليوم الثاني من فاعليات«YLF Leaders League»..النائب أحمد فتحي:«الشباب هم السبيل لتقدم المجتمعات»

/687438/انطلاق-اليوم-الثاني-من-فاعلياتYLF-Leaders-Leagueالنائب-أحمد-فتحيالشباب-هم-السبيل-لتقدم-المجتمعات

انطلقت أولي جلسات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لفاعليات مسابقة برنامج ( YLF Leaders League) التي تنظمها مؤسسة شباب القادة، والذي يعقد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج , وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

دوت الخليج

تنظمها مؤسسة شباب القادة أطلاق فاعليات مسابقة برنامج ( YLF Leaders League)

وكشف النائب أحمد فتحي ، المؤسس و المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن "الشباب هم السبيل لتقدم المجتمعات" هي رؤيته عندما بدأ فكرة المؤسسة و بدأ العمل على تمكين الشباب.

وأضاف فتحي، خلال كلمته، أن المؤسسة تعمل على ٣برامج أساسية وهم : برنامج القادة ،و leaders league لدعم الطلاب و الأنشطة الطلابية، وبرنامج She leads لدعم طالبات التعليم الفني في أنحاء المحافظة.

‏وأشار فتحي، أن برنامج "3 YLF leaders league" هو أول و أكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وقد شهدت المسابقة الكثير من الحماس ، وأشاد فتحي بالطلاب و إجتهادهم ، و مضيفا أنه تقديرًا لمجهود الطلاب المتواجدين في المسابقة ، تم فتح التقديم لتدريبات برنامج القادة لإفادة عدد كبير من الطلاب.

وفي نفس السياق قالت الدكتورة صفاء حسني ، مديرة برنامج هي تقود و برنامج القادة، أنها بدأت رحلتها في المؤسسة بكونها واحدة من المشاركين في برنامج القادة ٢.١٨، معربة عن فخرها الأن بكونها استطاعت أن أكون جزء من "YLf team" و مديرة برامج المؤسسة هي تقود و برنامج القادة.

ومن جانبه قال أحمد حسام، مدير برنامج Leaders league: “إيماني برؤية النائب أحمد فتحي اللي بدأ بيها المؤسسة شجعني أكون معاهم في كيان زي دا هدفه الأساسي هو خدمة المجتمع و دعم الشباب و تمكينهم ، و فخور بكوني جزء من فريق عمل YLF اللي هيكمل في دعم الطلاب لسنين قدام"