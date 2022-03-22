/687434/حكام-مباراة-مصر-والسنغال-بتصفيات-كأس-العالم-2022

يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغالي، الجمعة المقبلة في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكم مباراة مصر والسنغال في لقائي الذهاب والإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

حكام مباراة الذهاب

الحكم: الكونغولي جان جاك ندالا

الحكمان المساعدان: الكونغولي أوليفر سفاري - سليمان أمل الدين من جزر القمر

الحكم الرابع: المالي بوبو تراوري

حكام الفيديو: الإيطاليان ماركو دي بيلو وباولو فاليري

حكام مباراة العودة

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق اتشالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: مهدي عبيد شارف

لم يتم تحديد حكام الفيديو بعد

منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لبطولة كأس للمرة الثانية على التوالي، والتي سبق وحسمها نسخة 2018 روسيا، على حساب كونغو الديمقراطية.

حسم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

تأهل منتخب الفراعنة للدور النهائي من التصفيات جاء بالعديد من المخاطر، لتصدر المجموعة على حساب كلا من "الجابون – وليبيا – وأنجولا"، والتي حقق فيها الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين.

جاء رحيل حسام البدري والجهاز الفني قبل آخر مبارتين بالتصفيات الأولية، ليحل بديله البرتغالي كارلوس كيروش، ليكمل المسيرة مع الفراعنة بكل قوة، والذي كشف عنه الاتحاد المصري بتعينه للتأهل لكأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.