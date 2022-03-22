/687428/أسعار-تذاكر-مباراة-السنغال-ومصر-في-إياب-الدور-الحاسم

يدخل منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم الثلاثاء الموافق 29/3.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد أعلن الاتحاد السنغالي أسعارالتذاكر لمباراة منتخبه ضد مصر في إياب الدور الحاسم لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي جاءت كالأتي:

أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

كبار الزوار 300 ألف فرانك بالإفريقي، بينما يعادل بالمصري 9300

المقصور 100 جنية ألف فرانك بالإفريقي، بينما يعادل بالمصري 3100

الدرجة الثانية 10000 فرانك إفريقي، بينما يعادل 311

الدرجة الثالثة 3000 فرانك إفريقيـ يعادل بالمصري9300

ويسعي منتخب مصر في الفوز في المبارتي من أجل تسهيل مشوار الفراعنة للصعود لكأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

وقد أعلنت في وقت سابق قنوات أون تايم سبورت إذاعة مباراتي منتخب مصر أمام السنغال، في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري خروج كيروش المدير الفني للفراعنة من بطولة كأس العرب التي إقيمة منذ أشهر، زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

الجدير بالذكر أن لم يحقق منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا ، حيث خسرأمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

وفي ذلك الوقت قد سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.