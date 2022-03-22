رامز جلال كلمة السر في عودة شيرين وجدي للغناء بعد غياب 16 عام.. التفاصيل كاملة

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فجرت الفنانة شيرين وجدي مفاجاة سارة لجمهورها، ألا وهي إعلانها العودة مجدداً إلى الغناء بعد غياب دام 16 عاماً كاملين، وذلك من خلال غنائها لتتر مسلسل «دنيا تانية» المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

دوت الخليج يرصد التفاصيل كاملة حول عودة الفنانة والمطربة شيرين وجدي للغناء.

شيرين وجدي تكشف سبب عودتها للفن

كشفت وجدي السر وراء عودتها من جديد خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي» قائلة: "العمل كله شدني جدًا، وحسيت الكلمات واللحن، وده حفزني، وكل العاملين في المسلسل شجعوني إني أرجع".

رامز جلال يشجع شيرين وجدي للعودة للغناء

وتابعت: "في واحد معروف جدًا هو كمان شجعني إني أرجع، الناس مش هتصدق، رامز جلال، من اللي شجعوني جدًا، من شهرين بيكلمني وأقوله لأ ومبفكرش وكده".

وأضافت: "بس مش رامز اللي بتشوفوه في البرامج اللي أقنعني، لأ، رامز العاقل جدا، وأنا بشكره جدا، لأنه هو من بين اللي اتسببوا في إني أرجع وأقنعني".

وأوضحت شيرين وجدي أنها تلقت الكثير من العروض للعودة والمشاركة خلال السنوات الماضية، لكنها كانت قد تركت فكرة الغناء خلال هذه الفترة ولم تجد ما يشجعها على العودة، وهو ما جعلها تغيب هذه المدة.

أبطال مسلسل «دنيا تانية»

مسلسل «دنيا تانية» من بطولة، ليلى علوي، مجدي كامل، ومي سليم، وفاء صادق، وأشرف زكي، وفراس سعيد، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، كما أشرف على كتابة سيناريو العمل أمين جمال، والإخراج لـ أحمد عبدالعال.

آخر أعمال شيرين وجدي

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة والفنانة شيرين وجدي، كان منذ قرابة 16 عاماً، عندما قدمت ألبومها الأخير قبل فترة الغياب وكان بعنوان ليالي حياتي عام 2006.

سبب ابتعاد شيرين وجدي عن الغناء

وابتعدت شيرين وجدي عن الفن لأكثر من عشرة أعوام لانشغالها بالدعاوي القضائية التي طاردت زوجها إيهاب طلعت حيث فضلت مساندته والبقاء بجانبه.

وتزوجت شيرين وجدي من المعلق الرياضي مدحت شلبي ولكنها انفصلت عنه بشكل سريع قبل زواجها من رجل الأعمال إيهاب طلعت.