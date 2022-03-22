وزيرة التضامن تشارك في ختام الملتقى التدريبي لمشروع الشبكة القومية لمتطوعي...

المشروع يهدف إلي تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في 8 محافظات

القباج:

• برنامج "فرصة" يطمح بأن يكون نموذج للتنمية الاقتصادية ..وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز عبر منظومة متكاملة

• الوزارة في طريقها لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر..وستعمل علي توسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلقت فعاليات الملتقى التدريبي للشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي الخميس الماضي الموافق 17 مارس، وذلك بحضور مايقرب من 600 متطوع من 8 محافظات.

وحضر ختام الملتقى التدريبي السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء أ.ح محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر ووزير التنمية المحلية الأسبق، ودكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة ومستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.

ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" الذي أطلقه برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وينفذ من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر، إلي تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في 8 محافظات، وذلك للقيام بدور الدعم للمستفيدين لتأهيلهم في الاعتماد على أنفسهم في سبل المعيشة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم ببناء استراتيجيات جديدة للوصول إلي مجموعات مختلفة من الشباب وتحسين مشاركتهم في مختلف جوانب المجال العام، ويشمل هذا التوجه التوسع في الاستعانة بالكيانات من ذوي المعرفة والقدرات اللازمة في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية كونهم أحد أهم أصحاب المصلحة الفاعلين في التنمية.

وأضافت القباج أن برنامج "فرصة" يطمح بأن يكون نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز عبر منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات وعدد كبير من الشركاء من كل القطاعات الحكومية ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطوري التكنولوجيا والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض والقطاع الخاص والعمل على تقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لمتطوعي مشروع داعم قائلة: "شباب داعم القريبين إلي قلبي أود أن أطمئنكم أن الوزارة في طريقها لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر" مشيرة إلي أن الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر سوف تحقق العديد من الأهداف منها توسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية مع مراعاة إنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية وتسويق ثقافة التطوع .

كما وجهت القباج الشكر لمؤسسة صناع الحياة مصر قائلة: "أود أن أشكر بشكل خاص مؤسسة صناع الحياة والقائمين عليها في المساهمة في تأسيس هذه الشبكة الواعدة، حيث يعتمد نجاح تطوير الشبكة على خبرة مؤسسة صناع الحياة مصر التي تم اكتسابها خلال ١٦ عاما من العمل الميداني".

ومن جانبه صرح اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة بأن المؤسسة فخورة بتأسيس وإدارة الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي هذا ضمن اهتمام مؤسسة صناع الحياة بالتطوع والشباب في جميع برامجها، مشيرًا إلى أن المؤسسة يتطوع فيها أكثر من 20 ألف متطوع، يعملون لخدمة أهالينا في جميع محافظات مصر.

كما أشاد "النعماني" بدور وزارة التضامن الاجتماعي في اهتمامها بالتطوع والثقة التي أولتها لصناع الحياة في تأسيس الشبكة القومية للمتطوعين للعمل ضمن برامج التمكين الاقتصادي لمستحقي تكافل وكرامة، مؤكدًا أن الملتقى التدريبي الأول الذي استضاف 720 متطوعًا هم النواة الأولى من الشباب المصري المحب لوطنه ضمن 2500 متطوع هم المستهدف الذي تتبناه المؤسسة خلال المراحل القادمة.

وشهد الملتقى تدريب المتطوعين على القيام بدور الداعم لمستفيدي برنامج فرصة من الأسر المكافحة للفقر، وذلك من خلال تقديم جلسات متنوعة للدعم والإرشاد مثل "تعلم تسجيل ماليات المشروع والإدخار وحل المشكلات والتشجيع على المشاركة المجتمعية وغيرها ".

وكان قد انطلق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" في شهر أبريل عام 2021 خلال هذة الفترة وصل المتطوعون إلى 8000 مستفيد لتشجيعهم على الانضمام لبرنامج فرصة، كما تم تنظيم أكثر من 60 جلسة تعريفية للمتطوعين .

ويستهدف "داعم" الشباب من سن 18حتى 28 سنة في 8 محافظات (القليوبية، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر).

وتشارك 13 جمعية في استضافة أنشطة المتطوعين المختلفة وهم ( مؤسسة نايل بالاس الخيرية - جمعية المصري للتنمية والتدريب - جمعية تنمية ورعاية الأسرة - جمعية ألوان للتنمية والخدمات - جمعيه تنمية المجتمع المحلى بباقور – الجمعية المصرية للباحثين العلميين– جمعية افق للتدريب والتنمية الشاملة- مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب - مؤسسة زواد للتنمية - جمعية ابي بكر الصديق للتنمية - جمعية النهوض بالصعيد –جمعية حقوق الانسان للخير وتنمية المجتمع المحلى- مؤسسة مصر المستقبل للتنمية).

كما يعلن داعم "الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي" عن فتح باب استقبال متطوعين جدد من الآن وحتى نهاية مايو 2022 عن طريق استمارة التطوع بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.