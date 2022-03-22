كيان تعقد ورشة عمل بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدنى عن التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع شركائها المحللين، من المجتمع المدنى، مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ومؤسسة جرينيش، ورشة عمل مكثفة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال التغيرات المناخية والتحضير لمشاركة فعالة فى قمة المناخ، والتى ستنعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.





تأتى أهمية الورشة والتى تنظم فى الإسكندرية على مدار أربعة أيام، فى الفترة ما بين 20-23 مارس وتعنى بشكل رئيسى، بتعريف الحضور من الجمعيات الأهلية والمبادرات والفاعلين والأكاديميين المهتمين بالشأن البيئى، بالمفاوضات المتعلقة بتمويل مشروعات انمائية بهدف مكافحة التغيرات المناخية والحد من أثارها خصوصًا فى دول الجنوب، وعليه يتعين مشاركة فعالة للمجتمع المدنى بجميع مؤسساته فى مفاوضات التغيرات المناخية. حضر ورشة العمل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين بقضايا البيئة بشكل عام والتغيرات المناخية بشكل خاص، وذلك لبناء قدراتهم من خلال تدريبات ومحاضرات على المفاوضات والتعريف بجميع المستجدات فيما يتعلق بتحديات المناخ والطاقة كذلك تعريف بالمبادئ التفاوضية لقمة المناخ

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