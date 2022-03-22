جائزة مصر للتميز الحكومى والشهر العقارى تتابعان عملية التحكيم النهائية  

جدة - نرمين السيد - اجتمع فريق عمل جائزة "مصر للتميز الحكومى" برئاسة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة، مع مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق المستشار الدكتور أشرف حجازى؛ لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.





وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى بيان، اليوم، أن الاجتماع تناول استعراض الإطار العام لمنظومة تقديم الخدمات الحكومية، والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية فى الجهات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة يأتى انطلاقًا من حرص إدارة جائزة "مصر للتميز الحكومى" على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، كما جاء إطلاق المنظومة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية البدء فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة.

من جهته، أشار المهندس خالد مصطفى إلى أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسى فى كل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية للتميز، والتى ستكون بدورها مؤهلة للترشح للمنافسة على الجائزة فى الدورات القادمة، موضحًا أن مصلحة الشهر العقارى من أوائل الجهات التى أبدت استعدادها الكامل لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.

من جانبه، أثنى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق المستشار الدكتور أشرف حجازى، على علاقة التعاون المثمرة بين الجائزة والمصلحة، والجهود المبذولة لتفعيل منظومة التميز الداخلى، مؤكدًا حرصه على تقديم كامل الدعم لتطوير وتحسين الأداء بمكاتب الشهر العقارى للارتقاء بمستوى جودة الخدمة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطن.

وشهدت الدورة الأولى للجوائز الداخلية مشاركة 127 مكتب شهر عقارى وتوثيق مميكنا من إجمالى 196 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية، لتضمن مرحلة التقييم المكتبى والتوافقى 80 مكتبا وصولًا إلى الإعلان عن نتائج أفضل 20 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية.