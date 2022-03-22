توقيع عقد إنشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وزيادة نسب المكون المحلى بالصناعات الطبية.





كما أكد الفريق التراس، تطلع العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير من السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل وجميع الصناعات والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد إنشاء ونقل تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل بالتعاون بين الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية التابعة للعربية للتصنيع وشركة جو ورلد فارما Go World Pharma الإيرلندية.

وفى هذا السياق، أوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل من خلال إنشاء مصنع السرنجات أحد مصانع الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، كأول مصنع فى مصر يوفر وينتج تكنولوجيا سحب السن لداخل السرنجة لمنع إعادة الاستخدام والحماية من السنون الحادة أثناء التداول بعد الاستخدام، موضحا أن هذا يأتى توافقا مع قرار وزارة الصحة بوقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة فى جميع الجهات الحكومية لمكافحة انتشار الأمراض والفيروسات، خصوصًا الالتهاب الكبدى الوبائى.

وأضاف أن المصنع يستهدف إنتاج سرنجات التطعيم وسرنجات الأنسولين وسرنجات مقاس 3 و5 سنتيمتر بنسبة تصنيع محلى 100%، وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية، متابعا: "نستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبى احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى فتح منافذ التصدير للمنطقة الإفريقية والعربية ودول العالم، بما يمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية".

وفى سياق متصل، ذكر التراس، أن مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، موضحا أن هذا المصنع يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال الصناعى المتخصص وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه، أشاد Arther Gallagher رئيس مجلس إدارة شركة جوورلد فارما Go World Pharma بالإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع والتى تضاهى مواصفات الجودة العالمية فى مجال الصناعات الطبية، مؤكدًا أن السوق المصرى كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية.

وأضاف: "نتطلع لسرعة بدء تنفيذ التعاقد وتدريب الكوادر البشرية"، مشيدا بمناخ الاستثمار المصرى الجذاب لمزيد من أوجه التعاون والاستثمارات مستقبلا بالشراكة مع العربية للتصنيع.