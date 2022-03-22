عاجل- الحكومة توافق على مقترح مقدم من وزير المالية.. وتحيله للبرلمان

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا مهمًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة فى الدستور والقانون.





ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 فى ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً فى هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية فى المدى المتوسط لمشروع الموازنة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوى وشامل يقوده القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى مساندة كل القطاعات وكل الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، والاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالى، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

ولفت وزير المالية إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة المقبلة تتمثل فى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

وتطرق الدكتور محمد معيط، إلى أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالى 2022/2023، وتقديرات الموازنة فى ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما فى ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.