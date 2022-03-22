/687426/نقل-طارق-الشيخ-إلى-المستشفى-بعد-تعرضه-لأزمة-صحية

تعرض الفنان طارق الشيخ لأزمة صحية منذ قليل تطلبت نقله إلى المستشفى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورته من على سرير المستشفى، وانهالت عليه التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل.

دوت الخليج تكشف تفاصيل الأزمة الصحية لـ طارق الشيخ

أزمة طارق الشيخ الصحية

أصيب الفنان والمطرب الشعبي طارق الشيخ اليوم الثلاثاء، بأزمة صحية شديدة اضطرته للدخول إلى المستشفى كما طالب الفنان الجميع ومحبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل لكنه لم يكشف عن التفاصيل الخاصة وأسباب مرضه.

ونشر الفنان طارق الشيخ صورة جديدة له من داخل المستشفى على سرير المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق على الصورة التي نشرها وأثار بها ضجة كبيرة قائلًا: “جمهوري الحبيب أرجو الدعاء لي بالشفاء العاجل”.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتمنى له الشفاء العاجل، وكتب له المتابعين عبر صفحته: “ربنا يعفو عنك ويشفيك شفاء لايغادر سقما وتقوم بالف سلامة يارب”، وعلق آخر له: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ربنا يشفيك ويعافيك ربنا يشفيك ويعفيك وتقوم بالسلامة إنشاءالله الله اللهم امين يارب العالمين”.

مرض طارق الشيخ

ومن ناحية أخرى، كان المطرب الشعبي طارق الشيخ أثار جدلا كبيرًا بسبب رأيه في قرارات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية حيث قرر وقف بعض مطربي المهرجانات، ومن جانبه أوضح طارق الشيخ في تصريحات له أنه يؤيد قراره بوقف كل من يتحدث بطريقة بذيئة وألفاظ خادشة للحياء.

وقال طارق الشيخ: “أنا مش مع وقف المطرب، أنا مع إن أي حد كويس ياخد حقه، وألوم الكويس؛ لما يغني حاجة وحشة”، ومن جانبه الإعلامي محمد موسى كان قد أحرج المطرب طارق الشيخ على الهواء ببرنامجه “خط أحمر” الذي يقدمه عبر شاشة قناة الحدث الفضائية، بسبب غنائه مع مؤدي المهرجانات أحمد موزة.

اقرأ أيضًا

بعد تأجيل دعوى زيادة النفقة.. ماذا قالت زينة عن أحمد عز؟.. وهذه حقيقة ارتباطها بفنان شهير

ورد المطرب الشعبي طارق الشيخ، قائلًا: “لم أكن على علم أن مطرب المهرجانات أحمد موزة لم يحصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية”، وحرص أن يوجه نصيحته لمؤديين المهرجانات، بالتقدم بأوراق القيد للنقابة والالتحاق بها بطريقة قانونية بعيدة عن أية شبوهات.