/687424/بعد-تأجيل-دعوى-زيادة-النفقة-ماذا-قالت-زينة-عن-أحمد-عز-وهذه-حقيقة-ارتباطها-بفنان-شهير

واجهت الفنانة زينة منذ قليل قرار محكمة مستأنف الأسرة، بتأجيل نظر دعوى محامي الفنانة زينة التي يطالب من خلالها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز وذلك إلى يوم 24 مايو المقبل وذلك يعيدنا لأزمة زينة وأحمد عز وتصريحاتها الصادمة عن العلاقة بينهما.

دوت الخليج يستعرض تصريحات زينة عن أزمتها مع أحمد عز

تصريحات زينة عن أحمد عز

أعربت الفنانة زينة عن استيائها وانزعاجها من التصريحات المثيرة للجدل حول زواجها بالفنان أحمد عز حيث قالت مؤخرًا أثناء تكريمها بقصر السينما: "أنا من وقت معين لحد ما خلعته نسيته ونسيت القضايا"، لافتة إلى أنها تترك الأمر للمحامي الخاص بها كليا ولا تحاول معرفة اي أخبار عن أحمد عز.

كما تحدثث الفنانة زينة عن طفليها زين الدين وعز الدين موضحة أنها لا تفضل أن يصبحا فنانين وتريد أن يصبحا لاعبي كرة قدم، وكانت في تصريحات تلفزيونية سابقة لها كشفت التفاصيل الكاملة لعلاقتها باحمد عز وزواجهما.

وقالت زينة: “تعرضت إلى ظلم كبير، ولكن عمري ماحبيت أتكلم فى مسائل شخصية لأن عندي كرامة، وبخاف أنام زعلانة حتي لا أموت.. وأحببت أحمد عز قبل زواجنا بـ10 سنين خلال تصوير فيلم الشبح، وأتجوزنا عن حب في 15 يونيو 2012.. وطلب مني اعتزال الفن بعد سنتين ونصف من علاقتنا”.

أزمة زينة وأحمد عز

وتابعت: “وحينما رفض أن يطلقني خلعته، وكل أصدقاءنا كانوا يعلمون بزواجنا، وزارونا بالمنزل.. وطلب مني أن أحلل DNA لإثبات نسب الطفلَين له، ولكن أصدقائي نصحوني ألا أفعل هذا.. كما رفض التبرع لأولاده بالدم فى نيويورك وقال لي إن شاء الله ترجعي من غيرهم.. وأنجبت في الشهر السابع، ورفض الحضور لارتباطه بأعمال”.

واستكملت زينة تصريحاتها المثيرة: “دخلت فى حالة سيئة والأطباء اعتقدوا أني مجنونة، وكنت أرفض التغيير على جرحي والأكل حتى أنهم خافوا ترك أولادي معي.. توجهت إلى القنصلية المصرية في أمريكا لتوثيق عقد الزواج، حتى أتمكن من اصطحاب أبنائي إلى مصر.. وحصلت على حقى بالقانون وعيالي قالولى أوعي تغلطي في بابا”.

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ومن ناحية أخرى، كانت قد تحدثت زينة عن خطوبتها من قبل في بداية حياتها من الفنان تامر عبد المنعم، لافتة إلى أن الخطوبة استمرت لفترة طويلة، وكان السبب في عدم مشاركتها بفيلم "مذكرات مراهقة"، مشيرة إلى أنها لم تندم علي ذلك.