/687422/بعد-تأجيل-دعواها-ضده-لزيادة-النفقة-تعرف-على-القصة-كاملة-حول-أطفال-زينة-وأحمد-عز

قضية الفنان أحمد عز والفنانة زينة من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا وشغلت حيز كبير من السوشيال ميديا حاظية على اهتمام الجمهور، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج القصة كاملة حول تلك القضية خاصًة بعد تأجيل دعوى زينة بزيادة مصاريف أولادها.

زينة تحرر محضر ضد أحمد عز

بدأ الأمر في 7 فبراير عام 2014، عندما قامت الفنانة زينة بتحرير محضرًا ذكرت فيه «قد تزوجت من أحمد عز علي عزت، وانجبت منه على فراش الزوجية توأمًا وهما زين الدين وعز الدين وذلك أثناء تواجدي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، الإ ان المذكور رفض قيد الطفلين بسجل المواليد وحضرت للقسم لتحرير محضر بالواقعة».

النيابة تستدعي زينة لسماع أقوالها

بعدها استدعت النيابة العامة الفنانة زينة للاستماع إلى أقوالها، والتى أشارت فيها إلى وقوع زواج عرفي بينها وبين الفنان أحمد عز بتاريخ 15 يونيو من عام 2012، وكان الاتفاق على إعلان الزيجة في بدايات 2013، وأن الحمل حدث في مارس 2013، وأمرت حينها النيابة باستدعاء شقيقتها نسرين رضا لاستجوابها.

أحمد عز يطلب من زينة إجهاض توأمها

وأدلت شقيقتها بأقوالها قائلة، تزوجت أحمد عز عرفي في يونيو 2012، وفي مارس 2013 كلمتني وقالتلي « انها حامل واشارت المذكورة ان شقيقتها واحمد عز طلب منها يحضر طبيبة لاقناعها بإجراء عملية اجهاض في احد مستشفيات المعادي، وبعدها تركت له المنزل".

أحمد عز ينكر زواجه من زينة

ومن ثم استعدت النيابة الفنان أحمد عز للاستماع إلى أقواله وذكر «تربطنى علاقة زمالة بـ وسام رضا إسماعيل، وفوجئت آخر شهر إبريل عام ٢٠١٣ تقول إنها حامل منى، افتكرت أنها بتهزر لأن مفيش بينى وبينها أى علاقة رسمية أو غير رسمية غير الزمالة»، وبعدها سافرت لأمريكا، وفى يوم ٣ أكتوبر عام ٢٠١٣ عرفت أنها أنجبت، وفى شهر يناير ٢٠١٤ تلقيت اتصالا من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس بأمريكا، يفيد أن سيدة اسمها وسام رضا إسماعيل، تطلب استخراج وثائق سفر لنجليها، وذكرت فيها اسمى كأب لهما، وبالاتصال بالقنصلية المصرية نفت كل هذا الكلام، وطلبت منهم صورة من الأوراق التى قدمتها، وبالفعل أرسلوا لى تلك الأوراق واتضح أنها استخدمت جواز السفر الخاص بى، المنتهى الصلاحية فى قيد أبنائها باسمي، فقمت بإبلاغ الخارجية المصرية عن طريق قسم العلاقات الخارجية والسفير على العشيري، وطلبت منه وقف قيد الأطفال، لأننى لم أقدمه، «الأولاد ميخصونيش»، فطلبوا منها هناك الحضور لاستكمال الأوراق، وطلبوا منها إحضار الأوراق للتصديق عليها، وفوجئت أنها تقول فى وسائل الإعلام إننا تزوجنا، ومعها عقد زواج وده مش صحيح".

المحكمة تثبت نسب أطفال زينة لأحمد عز

وفي 25 يونيو 2015 نظرت محكمة الأسرة، أحد جلسات القضية الشهيرة وقضت حينها بقبول دعوى الفنانة زينة بإثبات نسب توأمها للفنان أحمد عز، وذلك بعدما طالبوا أحمد عز بالخضوع لتحليل DNA ولكنه لم يحضر.

قضت محكمة مستأنف الأسرة عام 2016 برفض الالتماس المقدم من عز والذي طلب فيه إعادة النظر في دعوى إثبات نسب التوأم.

إلزام عز بدفع نفقة لأطفال زينة

وفي 2017 قضت محكمة الأسرة بإلزام عز بأن يؤدي لـ زينة مبلغ 20 ألف جنيه شهريا كنفقة لطفليها وبعدهاقبلت محكمة الأسرة، دعوى الخلع المقامة من زينة، وقضت بتطليقها من عز

عام 2019،قضت محكمة استئناف القاهرة اليوم، بتأييد حكم أول درجة في قضية الزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني «700 ألف جنيه مصري» لطفليه من الفنانة زينة «زين الدين وعزالدين» كمصروفات مدرسية للتوأم.

رفض دعوى عز بنقل أطفال زينة من مدرستهم

قضت محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر المنعقدة بالحي السابع عام 2021 ، برفض طلب الفنان أحمد عز بنقل أطفاله التوأم من مدرسة لأخرى .

زينة تطالب بزيادة النفقة

ومؤخرًا أقام معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، دعوى والتي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز.

وأجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، دعوى الفنانة زينة، والتي تُطالب فيها بزيادة نفقتها ضد الفنان أحمد عز، لجلسة 24 مايو المقبل؛ للاطلاع.