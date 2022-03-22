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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء اسرائيل نفتالى بينت".

دوت الخليج

الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل بمدينة شرم الشيخ

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الاسواق، والامن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية.

يذكر أن الرئيس السيسي، أستقبل أمس الأثنين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي،وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين الشقيقين.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولي عهد أبو ظبي فى بلده الشقيق، حيث أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها مع شعب الإمارات الشقيق، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشيقين في جميع المجالات، فضلا عن تكثيف عقد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من مصر والإمارات للتنسيق الحثيث والمتبادل بشأن التطورات السريعة والكثيرة التي يشهدها العالم.

وأعرب ولي عهد أبو ظبي، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي،فى بلده الثاني مصر، حيث ثمن العلاقات بين مصر والإمارات وما تتصف به من أخوة صادقة ومتينة، مشيرا إلى أن زيارته لمصر جاءت امتدادا للعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين شعبي مصر والإمارات، وما يجمعهم من مصير مشترك ومستقبل واحد،فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دور مصر المحوري والرائد فى المنطقة كركيزة لدعائم الأمن والاستقرار، إاضفة إلى جهودها الحثيثة لتعزيز العمل العربي المشترك فى كافة المجالات والنواحي.

وأشار ولي عهد أبو ظبي، إلى التطورالنوعي والملحوظ الذي شهدته العلاقات بين مصر والإمارات في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والاجتماعية، ومؤكدا على ضرورة المضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.