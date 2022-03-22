وصل لـ18.55 جنيه.. اعرف أسعار الدولار اليوم

شهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر الولار مقابل الجنيه المصري، في العديد من البنوك خلال التعاملات الصباحية، حيث ارتفع في بعضها ليصل لـ 28 قرشا، بعدما كان زيادة أمس لـ251قرشا.

دوت الخليج

أسعار الدولار اليوم

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع بزيادة 28 قرشا.

- سعر الدولار في بنك مصر وصل لـ18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع بزيادة 28 قرشا.

-سعر الدولار في بنك القاهرة وصل لـ 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع بزيادة 28 قرشا.

رفع سعر الفائدة لـ 1%

وكان قد رفع البنك المركزي،أمس الإثنين، سعر الفائدة بمعدل 1% ، وقام المركزي برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي

البنك المركزي أكد أن الفترة الأخيرة، شهدت العديد من الضغوط التضخمية العالمية، حيث عادت من جديد بعد أن كانت قد تعافت من جائحة كورونا، وجاء ذلك نتيجة لما يشهده العالم من الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت علي الاقتصاد العالمي ومازالت تأثر عليه يوما بعد يوم.

كما أن الحروب الروسية الأوكرانية كان لها دور كبير في ارتفاع الأسعار العالمية الأمر الذي زاد من أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق، وبالتالي حدوث ضغوط تضخمية محلية وعالمية، لذلك أصدر البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة لـ 1%، من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.