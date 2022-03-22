« ارتفاع جنوني».. دوت الخليج ينشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

/687433/ارتفاع-جنوني-تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-اليوم-الثلاثاء

شهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع جنوني في أسعار الذهب، حيث وصل سعر عيار 21 لـ1090جنيه، وذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن الارتقاع الأسعار عالميا.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم

-سعر الذهب عيار ١٨سجل ٩٣٤ جنيه.

- سعر الذهب عيار ٢١ سجل نحو 1090 جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢٤سجل نحو ١٢٤٦جنيه.

-الاوقية سجلت نحو ١٩٢٦ دولار.

مكاسب البورصة

هذا وشهدت البورصة المصرية، ارتفاعا غير مسبوق حيث حيث ارتفع مؤشر EGX 30 من 10973.72 في بداية تعاملات اليوم إلى 11464.13 بمعدل نمو4.5 %.

- وارتفع مؤشر EGX 70 من 1924.25 في بداية تعاملات اليوم إلى 1993.38 بمعدل نمو %3.6.

--وارتفع مؤشر EGX 100 من 2894.38 في بداية تعاملات اليوم إلى 3012.77 بمعدل نمو4.1 %.

- ارتفع رأس المال السوقي من 708.3 مليار جنيه ليصل إلى 736.3 مليار جنيه، لتحقق البورصة مكاسب تتجاوز 28 مليار جنيه حتى منتصف اليوم.