الرئيس السيسي يلتقى بولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء اسرائيل نفتالى بينت. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الاسواق، والامن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية.

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