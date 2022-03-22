اليوم العالمى للمياه.. مشاريع كبرى نفذتها الدولة المصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية المتعلقة بالمياه، وذلك فى إطار جهودها للمحافظة على كل نقطة مياه لتوفيرها للاحتياجات الشخصية والزراعة وغيرها من المجالات.





ويتناول الفيديوجراف التالى مشاريع كبرى نفذتها الدولة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمياه: ومن بين المشروعات، استكمال البنية القومية ‫لتنمية شمال سيناء، تبطين الترع ‫والمصارف داخل الكتل ‫السكنية، استكمال ترعة الشيخ ‫زايد بجنوب الوادى، مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل، محطة معالجة مياه بحر البقر فى بورسعيد.

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