مستشفى أحمد ماهر التعليمى ينجح فى فصل اندماج كبدى رئوى (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نجاح مستشفى أحمد ماهر التعليمى، فى إجراء عملية فصل لاندماج كبدى رئوى (HPF)، وهى الحالة رقم 24 التى يتم إجراؤها بنجاح على مستوى العالم.





كما نجح المستشفى الذى يعد صرحا طبيا وإنسانيا رائدا من صروح الهيئة التى تغطى كافة ربوع الوطن، والذى شهد مؤخرا طفرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإدارة القوى البشرية، فى إجراء عدد من عمليات القسطرة المخية اللاتداخلية بنجاح، وهو ما يعد استمرارا للتحديات التى تخوضها الهيئة فى كل ما هو جديد وحديث فى مجال القسطرة المخية اللاتداخلية، استنادا للمعايير التى ترتكز الهيئة عليها فى التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية والبحثية للنهوض والرقى فى منظومة التعليم الطبى المستمر، والتقدم فى التدخلات الجراحية والطرق الحديثة مثل القسطرة بأنواعها والتى توليها الهيئة اهتماما كبيرا فى هذه المرحلة.

وأوضح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، فى بيان، أن هذا يأتى انطلاقا من حرص الهيئة على مواصلة رسالتها الإنسانية والمجتمعية السامية فى الاهتمام بصحة المواطن المصرى على كافة المستويات بدءا من صحة الأطفال الذين يمثلون شباب المستقبل وثروة الوطن البشرية، وكذلك دورها الريادى فى مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى المجال الطبى سعيا نحو مستقبل أفضل وتوفير حياة صحية كريمة لكل المصريين تليق بالجمهورية الجديدة ورسالتها الإنسانية والاجتماعية السامية.

من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور هانى إمبابى، مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمى، أن المستشفى نجح فى إجراء قسطرة مخية لا تداخلية لطفلة صغيرة تعانى من ورم دموى كبير متصل بالمخ ووحمة دموية، وتمت العملية على مرحلتين حيث تم عمل قسطرة مخية لفصل الورم تماما وبنجاح، ثم تم عمل استئصال كامل له، والطفلة حالتها مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية حاليا.

وأضاف هانى امبابى أنه تم عمل عملية فصل لإندماج كبدى رئوى (HPF)، وهو عيب خلقى نادر يتكون من فتق بالحجاب الحاجز على الجهة اليمنى، مع اندماج نسيجى وعائى بين الكبد الموجود فى الفتق والرئة اليمنى، والأطفال الذين يعانون من هذه الحالة لديهم توقعات طبية سيئة نسبيًا، تم حجز الحالة بتشخيص فتق بالحجاب الحاجز، وتم اكتشاف التصاق كامل ما بين الكبد والرئة على الجهة اليمنى، وتم إجراء فصل جراحى جزئى ما بين الكبد والرئة اليمنى بمساعدة المنظار الجراحى، حيث قد يؤدى الفصل الكامل إلى مضاعفات كارثية بسبب الاندماجات الوعائية الأساسية بين الكبد والرئة، وتعد هذه الحالة هى رقم 24 التى يتم إجراؤها بنجاح على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه تم إجراء 5 حالات لمنظار المخ لحالات الأطفال، تم لأول مرة بالمستشفى عمل حالة تصوير بالموجات الصوتية داخل القلب بقسطرة القلب، قام قسم جراحة الوجه والفكين بإجراء أول جراحة بالمنظار لمفصل الفك بمستشفى الجمهورية التعليمى، إجراء جراحة لحالتين لاستكشاف وغسيل وحقن مفصل الفك بالمنظار معلنا بداية تشغيل خدمات المناظير بقسم جراحة الوجه والفكين.