أخبار مصرية

إقبال كثيف على معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان (صور)

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أحمد حماد 2022-03-22 13:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وانطلقت فعاليات معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان  26 فبراير الماضى، والذى يستمر لمدة 45 يوما وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان
معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

وتشارك محافظة الجيزة في نسخه المعرض هذا العام بجناح من خلال هيئة النظافة والتجميل مع خصومات تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل "تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق" وبأقل الأسعار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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