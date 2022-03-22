إقبال كثيف على معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان (صور)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت فعاليات معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان 26 فبراير الماضى، والذى يستمر لمدة 45 يوما وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وتشارك محافظة الجيزة في نسخه المعرض هذا العام بجناح من خلال هيئة النظافة والتجميل مع خصومات تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل "تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق" وبأقل الأسعار.

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