98.7 % نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية فى 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز ــ فى بيان صحفى أصدره اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمى للمياه والذى يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام ويقام الاحتفال هذا العام تحت عنوان "المياه الجوفية " ــ أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحى فى مصر بلغت 66.7 % من إجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 61.5 % عام 2020 .

وبلغت نسبة مياه الصرف الصحى المعالج فى مصر 86.6%عام 2020 مقابل 74.3% عام 2019 ، وسجل نصيب الفرد من جميع موارد المياه العذبة فى مصر 585 م3 عام 2018، وأنه وفقاً لتقديرات وزارة الموارد المائية والرى فإنه يتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 496 م3.

وأكد الجهاز سعى الحكومة حالياً إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب وتقسم تلك الخطة إلى ست خطط خمسية تمتد ما بين عامى 2020 وحتى عام 2050 والتى من المخطط لها أن توفر طاقة إجمالية تقدر بنحو 6.4 مليون متر3 يوميا من مياه البحر المحلاة.