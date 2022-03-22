بيان مهم من الرقابة المالية بشأن مشروع قانون التأمين الموحد (مخاطر الطلاق)

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن هناك بعض المواد والتغطيات بمشروع قانون التأمين الموحد الجديد لخدمة محدودى الدخل، ومنها المادة رقم 39 التى تغطى فئات وشرائح معينة مثل تأمين مخاطر الطلاق، وغيرها التى تستهدف تلك الفئات.

وقال عبدالمعطى، خلال كلمته فى جلسة دور الإطار التشريعى والرقابى فى دعم التأمين متناهى الصغر، اليوم الثلاثاء فى محافظة الأقصر، إنه لن يكون هناك منع للشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر قبل صدور القانون الجديد، من ممارسة المهنة، ولكن القانون سيطبق على الممارسين الجدد.

وأضاف أنه سيكون هناك حصر لعدد وثائق التأمين متناهى الصغر ومستهدفاتها والأفراد المستهدفين لتحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة فى المجتمع المصرى.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر من بينها عدم حصر المستهدفين وصعوبة الوصول للشريحة المستهدفة.

وأضاف عبدالمعطى، أن نحو 3.5 مليون عميل من عملاء التمويل متناهى الصغر يدخلون تحت تغطية التأمين متناهى الصغر، حيث يمكنهم من خلال التعاقد مع إحدى شركات التأمين المرخص لها الحصول على مزايا التأمين متناهى الصغر، فضلا عن مبادرات أمان ومعاشى من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة منه على شرائح واسعة فى المجتمع المصرى.