محافظ المنيا: تحرير 108 مخالفات تموينية فى ملوى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، تحرير 108 مخالفات تموينية فى مركز ومدينة ملوى، خلال الحملة المُكبرة التى نفذتها الوحدة المحلية على المخابز البلدية والأسواق؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكرى السلع والمواد الغذائية.





وأوضح القاضى فى بيان صحفى اليوم، أنه تم تحرير 86 مخالفة تموينية منها 71 مخالفة للمخابز البلدية و15 مخالفة فى الأسواق والمحلات التجارية، كما تم تحرير قضايا تموينية أخرى خلال حملات بقرى المركز، شملت 22 مخالفة للمخابز البلدية وتم ضبط سيارة مُحملة بزيت طعام بدون فواتير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه القاضى، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، بالاستمرار فى تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكرى السلع والمواد الغذائية.