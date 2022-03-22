محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بكفر شكر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية على مدار شهر رمضان.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان" بمدينة كفر شكر، فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما تابع مبادرة الشباب لمحاربة الغلاء بمركز شباب المنشأة الكبرى بكفر شكر، والتى تهدف إلى دعم المواطنين ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتأتى هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال المحافظ إنه تم افتتاح 6 معارض (أهلا رمضان) حتى الآن، كما تم افتتاح 3 معارض تم التنسيق لها بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح معارض فى باقى المحافظة؛ لتغطية جميع المدن، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

وأجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وعلى جانب آخر، تابع الهجان بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع "فريد ندا" ببنها، حيث سيتم توسعة شارع الصوامع بأتريب ومطلع كوبرى المصنع الحربى حتى الطريق الزراعى، بالإضافة إلى تجميل وزراعة الجزيرة الوسطى بشكل يبرز المظهر الحضارى والجمالى لمدينة بنها، بحضور رئيس مجلس مدينة بنها المهندس على عبد الستار ومهندسى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.