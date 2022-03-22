/687382/أستاذ-اقتصاد-الدولة-المصرية-تدير-الأزمة-المالية-الحالية-بإحترافية

أشاد الدكتور محمود عنبر، أستاذ اقتصاد، بإدارة الدولة المصرية للأزمة المالية الحالية التى يعانى منها العالم كله، مؤكدا أن العالم أجمع يعانى من تداعيات اقتصادية بسبب بعض الأزمات العالمية والتى بدأت بجائحة كورونا، وأخرها الحرب الروسية-الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية.

دوت الخليج

تاثيرالصراع بين روسيا وأوكرانيا على الأقتصاد العالمى

وأوضح محمود عنبر، عبر مداخلة هانفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن فكرة استخدام الاقتصاد كأحد آليات الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو أمر فى غاية الخطورة، موضحا أنه يتم استخدام الاقتصاد فى الصراع عن طريق فرض بعض العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الاقتصاد الروسى ومن خلال محاولة الرد الروسى على مثل هذه العقوبات، مما أدى إلى حدوث موجة تضخم عالمية كبيرة.

وأكد على أن الأمر الأكثر خطورة هو تحول موجة التضخم العالمية إلى الركود التضخمى، موضحا أن الركود التضخمى يحدث عندما يعانى الاقتصاد العالمى من موجة كبيرة من التضخم متمثلة فى ارتفاع الأسعار، وفى نفس الوقت تكون هناك حالة من الركود الاقتصادى.

نجاح الدولة المصرية فى ادراة الأزمة المالية العالمية

وأكد محمود عنبر، على أن الدولة المصرية تدير الأزمة المالية الحالية بإحترافية كاملة من خلال استخدام كافة الأدوات لديها سواء من خلال السياسة النقدية وتدخلات البنك المركزى برفع سعر الفائدة أو أستخدام أدوات السياسة المالية وتحمل خزانة الدولة تباعات القرارات الخاصة بزيادة الأجور و المعاشات أو تحمل الدولة للضرائب العقارية.

وأشاد بتدخل الدولة المصرية بكافة قطاعتها لضبط الأسواق والأسعار، بالإضاقة إلى إطلاق حملات رقابية مكبرة على التجار، مشيدا بقرارات الرئيس السيسى والحكومة المصرية بشأن تسعيرة بعض السلع.

كما أكد على أن جميع هذه القرارات تدل على احترافية الدولة المصرية لتفادى الأثار الاقتصادية بسبب الأزمة العالمية الحالية.