/687418/النائب-علاء-قريطم-الدولة-تتحرك-دائما-من-أجل-المواطن-وسنعبر-بالتكاتف-جميع-التحديات

أعرب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي في عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار، المرتبط بموجة عالمية للغلاء وأزمة التضخم العالمي واستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، علاوة على الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والحبوب.

دوت الخليج

النائب علاء قريطم يعبر عن ثقتة التامة في قدرة الدولة المصرية في عبور الأزمة الاقتصادية

وقال قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل حدة الأسعار والغلاء في الشارع المصري، والمرتبط بظروف عالمية واضحة للجميع. مشيدًا: باستجابة الحكومة للعديد من التوجيهات الرئاسية، ومنها تخصيص ١٣٠ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية. وتقديم حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب شهر أبريل، وتدبير نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لنظام تكافل وكرامة وتقديم دعم شهري نقدي لهم. بالاضافة إلى تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل القادم، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه. واتخاذ قرار بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل. ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر ابريل المقبل.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وعينها على المواطن البسيط، وتوفير احتياجاته السلعية والغذائية وخفض الأسعار عبر منافذ بيع السلع التي أعلنتها العديد من الوزارات مثل المنافذ التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية ومنافذ وزارة التموين والزراعة وغيرهم. مضيفا: أن الاقتصاد المصري قوي، وقادر على تحمل الإصلاح وعبور هذه الأزمة تحت لواء قيادته الرشيدة ممثلة في الرئيس السيسي.