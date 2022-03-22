مسلسلات شهر رمضان 2022.. أسماء جلال تظهر كضيفة شرف في «الكبير أوي 6»

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تشارك الفنانة الشابة أسماء جلال في مسلسل «الكبير أوي 6»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022 بظهورها كضيفة شرف في حلقتين من حلقات العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة الفنان أسماء جلال في مسلسل «الكبير أوي 6»

يُعرض «الكبير أوي 6»عبر قناة «ON, On drama» حصريًا طوال أيام شهر رمضان، ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 6»

ويشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي »، أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم .

فالكبير فقد زوجته «هدية»، للأبد، وأصبح ملتزما ومسئولا عن طفليه، وقرر مضطرا أن يبحث عن زوجة، لتراعي طفليه وتصبح مسئوله عن الأعمال المنزلية، فاختار التزوج بابنة عمه «زادة»، زواج بلا حب، ولم يلحظ الكبير أن «زادة» لم تحب رجل غيره، وخلال الأحداث يرتبط ويتزوج أكثر من مرة.

أسماء جلال تخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل «Suits بالعربي»

وتخوض الفنانة أسماء جلال السباق الرمضاني بمسلسل «Suits بالعربي» وهو مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل suits، حول مايك روس، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير هارفى سبيكتر، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أبطال Suits بالعربي

مسلسل «Suits بالعربي» سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.