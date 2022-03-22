أسعار خرافية و16 شرط وأماكن لذوي القدرات.. التفاصيل الكاملة لـ حفل عمرو دياب وحماقي

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ينتظر الجمهور الحفل الأضخم الذي أصبح حديث رواد السوشيال ميديا وهو حفل عمرو دياب وحماقي حيث يجتمعا الثنائي لأول مرة في حفل غنائي، وكانت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب ومحمد حماقي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بالسعودية.

دوت الخليج تكشف شروط وتفاصيل حفل عمرو دياب وحماقي

شروط حفل عمرو دياب وحماقي

وضعت الجهة المنتجة لـ حفل عمرو دياب ومحمد حماقي 16 شرط لدخول الحفل، وهم “التذاكر غير قابلة للإلغاء والاسترجاع أو التبديل.. العمر المسموح به للحضور في الحفل من هم أكبر من 12 عامًا.. بشراء هذه التذكرة توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أخرى وقيود الجهة المنظمة قبل وأثناء الحفل”.

بالإضافة إلى “الاقتصار على دخول الملقحين بجرعتين من لقاحات كورونا وفقًا للتطبيق المحلي للتلقيح.. يجب على حامل التذكرة الوصول مبكرًا إلى موقع الحفل.. حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها.. يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض”.

تفاصيل حفل عمرو دياب ومحمد حماقي

ومن ضمن الشروط أيضًا: “مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.. قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية.. جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.. الإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.. يوافق الشخص حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت”.

وجاء في قائمة شروط الحفل أيضًا: “يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.. يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.. لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.. للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف”.

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وتنوعت أسعار التذاكر حيث جاءت الـ VIP بـ 12 ألفًا و350 جنيه، أما التذاكر العادية تتراوج من 2000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه وهي أعلى تذكرة من الفئة العادية ويشار أنه تم تخصيص ركنين من المسرح لذوي القدرات الخاصة بأسعار تصل إلى 1700 جنيه.