/687412/الوفد-يكرم-الفنانة-سميرة-عبدالعزيز-بمناسبة-عيد-الأم

كرّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، الفنانة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة احتفالات عيد الأم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة «مشغلى» التي أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

وشملت المبادرة التي أطلقها الوفد، إقامة ٣٠ مشروع صغير، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

سميرة عبد العزيز: السيسي يحرص على توفير حياة كريمة للشعب

وكانت قد أشادت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بتدشين مبادرة "مشغلي" مشيرة إلى أهمية التضافر من أجل رفعة مصر حتى تكون في المكان التي تستحقه بين شعوب العالم.

وقدمت عبدالعزيز، االشكر للرئيس السيسي، لدعمه المراة المصرية، وحرصه على توفير حياة كريمة للشعب المصري وظهر ذلك على أرض الواقع من خلال المشروعات التي نراها.