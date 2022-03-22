/687410/رئيس-الوفد-ومحافظ-الغربية-وحازم-الجندي-يفتتحون-مشغل-نهطاي

افتتح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، منذ قليل، مشغل نهطاي للخياطة في محافظة الغربية.

دوت الخليج

يأتي ذلك ضمن مبادرة "مشغلى" التي أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

رئيس الوفد ومحافظ الغربية وحازم الجندي يفتتحون مشغل نهطاي

واستمع رئيس الوفد ومحافظ الغربية لشرح عدد من سيدات المشغل حول طبيعة العمل، اللاتي أعربن عن سعادتهن بالمبادرة التي وفرت لهن فرص عمل جيدة. وتأتي مبادرة "مشغلي" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

المبادرة شملت، إقامة ٣٠ مشروع صغير، و ٤ مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد ١٠٠ ماكينة خياطة للسيدات.

وحضر الافتتاح فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وعبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، وعصام الصباحي، ومصطفى شحاتة، أعضاء الهيئة العليا، واللواء جمال مختار.