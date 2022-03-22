أمين سر خطة النواب لـ دوت الخليج: تعديل موازنة العام المقبل لابد أن يتماشى مع جهود دعم المواطن فى مواجهة ارتفاع الأسعار

/687408/أمين-سر-خطة-النواب-لـ-تحيا-مصر-تعديل-موازنة-العام-المقبل-لابد-أن-يتماشى-مع-جهود-دعم-المواطن-فى-مواجهة-ارتفاع-الأسعار

أشاد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل موازنة العام المالي الجديد، قائلا: توجيهات الرئيس جاءت في وقتها لدعم المواطن البسيط وتصحيح وضعه بعد حالة القلق الكبيرة نتيجة تحريك سعر الدولار.

دوت الخليج

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، القررات التي اتخذتها الدولة المصرية بعثت رسائل طمأنة للمجتمع، متمنيا أن تقوم وزارة الملية بما عليها في مسألة تعديل موازنة العام المالي الجديد بما يخدم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات ولاسيما الطبقة المتوسطة في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

النائب عبدالمنعم إمام: القررات التي اتخذتها الدولة المصرية بعثت رسائل طمأنة للمجتمع

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه التعديلات سيكون لها آثار إيجابية علي المواطن المصري، مشيدا بقرار تبكير زيادة المعاشات والرواتب علي أن تكون في أبريل المقبل، بدلا من أول يوليو.

وتابع إمام: الدولة المصرية قادرة علي اجتياز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي يواجهها العالم أجمع وليس مصر فقط، لافتا أن العالم يعانى من تداعيات اقتصادية ضخمة بسبب بعض الأزمات العالمية والتى بدأت بجائحة كورونا، و كانت آخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية

هذا واستعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، لافتا أن الإجراءات التى تتخذها الدولة للتعامل مع هذه التداعيات، ولاسيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار عالمياً، والعمل علي تخفيف العبء على المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات والأسعار التي تناسب المواطن البسيط، فضلا عن العمل عللي إقامة المعارض والمنافذ التي تتم علي مستوي الجمهورية. وأكد أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فكان لابد من التنسيق مع وزير المالية، وذلك للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يعرض مشروع موازنة العامة المالى الجديد على مجلس النواب بنهاية شهر مارس الجارى ليتم دراستها بلجنة الخطة والموازنة ومناقشتها بالجلسة العامة قبل نهاية يونيو المقبل حيث يتم العمل بهاء فى الأول من يوليو وهى بداية السنة المالية الجديدة 2022- 2023.