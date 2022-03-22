تصريحات عبير صبري في برنامج مصر جديدة: "لو عندي ابن هخنقه من خوفي"

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استضافت الإعلامية إنجي أنور، الفنانة عبير صبري في برنامجها مصر الجديدة الذي يذاع عبر شاشة قناة etc الفضائية، وأثارت الجدل بتصريحاتها خلال الحلقة حيث تحدثت عن علاقتها بزوجها وأراء في قضايا شائكة بالمجتمع بجانب كواليس أعمالها السابقة والمقبلة.

دوت الخليج يستعرض ملخص تصريحات عبير صبري

تصريحات عبير صبري

قالت الفنانة عبير صبري في حوارها التلفزيوني أمس: “اقترح إلغاء التعليم المجاني ويصل للجامعة المتفوقين جدا واللي يستحقوا اللي بيدفع لهم من خزينة الدولة.. مش لازم كل الناس تتعلم لكن يتعلموا بشكل يليق بظروفهم مثل التعليم الصناعي والفني”.

تابعت: “بتحسد طول الوقت وأؤمن بالحسد، لأن الرسول كان بيقول كل صاحب نعمة محسود.. الراجل بيبين أنه مش بيحب الست الجريئة، لكن هو من جواه بيحبها.. أعجبت بشخصية زوجي لأنه راكز وتقيل وعاقل وكتوم، ومكنتش عاوزة أكبر وأنا لوحدي”.

وقالت عبير صبري أيضًا: “حياتي لم تتغير بعد الزواج، لأن زوجي يعيش معظم الوقت في دبي وأنا أقيم في مصر.. لما زوجي شاف دوري في مسلسل خيانة عهد.. قال لي لو شفته قبل الزواج ما كنتش هتجوزك.. مافيش في الحياة أوقات سهلة، والشخص اللي متصور كده لسه ما نضجش”.

الأمومة في حياة عبير صبري

واستكملت: “محمد رمضان ملتزم ومحب للجميع، وبيعمل زي النجوم العالميين ولاعبية الكورة اللي بيستعرضوا ممتلكاتهم.. السوشيال ميديا بالنسبة لي ساحة حرب مش حقيقية ومجرد تخيلات”، كما تحدثت الفنانة عبير صبري عن مشاعرها يوم عيد الأم، فهي ترى أن الأمومة غريزة كل امرأة.

وأشارت عبير صبري إلى أنها لم تحظى بفرصة إنجاب طفل لكن ترى أنها أم لكن من حولها، معلقة: "الأمومة في الاحتواء والطبطبة، أن يكون عندك القدرة في احتواء الرجل وعائلتك وأصحابك، كل دي صفات الام سواء خلفنا أو مخلفناش.. ولو عندي طفل هبقى مرعوبة، هخنقه من كتر خوفي عليه".

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ومن ناحية أخرى، تنافس الفنانة عبير صبري ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج، وعدد من النجوم مثل توفيق عبد الحميد، محمود حجازي، كريم قاسم، صفاء الطوخي، محمود حافظ، أيمن قيسوني، وآخرين.