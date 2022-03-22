/687406/أمين-عام-البرلمان-من-إندونيسياالنواب-المصرى-داعم-لآمال-وتطلعات-الشعب-فى-حياة-كريمة

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدورها بشأن تقديم الدعم الفنى والإدارى لأعضاء المجلس من أجل أن يقوم الأعضاء بدورهم كداعم لآمال وتطلعات الشعب المصرى فى حياة كريمة وأفضل دائما.

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جاء ذلك في إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حالياً في إندونيسيا،حيث شارك في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية وألقى كلمة تحدث فيها عن التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب المصري، بداية من الأساس الدستوري، والذي يكفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية، ووضع كافة الأسس الجديرة بكفالة تيسير أعمالهم.

كلمة المستشار أحمد مناع تضمنت الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تكفل تيسير مهمة أعضاء مجلس النواب، وتوفير كافة السبل الداعمة لعملهم.

أمين عام البرلمان من إندونيسيا :النواب المصرى داعم لآمال وتطلعات الشعب فى حياة كريمة

جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنيةتضم في عضويتها الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم، وتعمل كهيئة استشارية للإتحاد البرلماني الدولي، حيث تعقد أعمال الجمعية الـ 144 لها خلال هذه الفترة.

رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى يشارك أيضا بفعاليات الجمعية العمومية، ويعمل على عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء البرلمانات المماثلة حيث التقى رئيس البرلمان الأندونيسى وأيضا رئيس برلمان المغرب والتحدث فى العلاقات ودعمها فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية والتى أصبح لها دورا فعالا يدعم جهود الدبلوماسية الرسمية الممثلة فى وزارة الخارجية المصرية.

الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع تواصل دورها الفعال خلال الفصل التشريعى الثانى من أجل تقديم كافة التسهيلات الفنية والإدارية للأعضاء وكافة التسهيلات التقنية التى من خلالها يقوم النواب بدورهم الفعال على مستوى الأداء التشريعى وأيضا الأدء الرقابى وهو ما يحقق نتائج إيجابية تصب فى صالح الوطن والمواطن بجانب توفير كافة أعمال التدريب للنواب الجدد حيث يتم عقد دورات تدريبية للأعضاء فيما كل ما يخض أعمال التشريع والرقابة.