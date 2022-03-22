/687394/الدفاع-الروسية-السيطرة-على-8-بلدات-فى-دونباس-و-تدمير-136-منشأة-عسكرية-أوكرانية-خلال-يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها اليوم الثلاثاء، عن إصابة 137 هدفا عسكريا فى الأراضى الأوكرانية خلال 24 ساعة فقط .

دوت الخليج

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استطاعت إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، وبالتالى تم ارتفاع حصيلة الطائرات التى تم إسقاطها إلى 230 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى.

وزارة الدفاع الروسية: السيطرة علي 8 بلدات فى منطقة دونباس

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تقدمت 6 كيلومترات فى منطقة دونباس، بالإضافة إلى السيطرة على بلدة اوروجاينوية.

وأشارت إلى أن قوات دونيستك ولوغانسك استطاعت السيطرة على 8 بلدات فى منطقة دونباس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها، أن مروحاتها القتالية دمرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضربتنا الليلية، بالإضافة إلي تدمير 136 منشأة عسكرية فى أوكرانيا خلال 24 ساعة.

تصريحات الرئيس الأوكرانى

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي كان قد أعلن اليوم الثلاثاء عن استعداد أوكرانيا لمناقشة التزام بعدم إنضمامها لحلف الناتو ومناقشة القرم ودونباس بعد وقف إطلاق النار.

وأكد زيلينسكي، على أن أوكرانيا تريد ضمانات أمنية حقيقية مقابل ان تتخلى عن طلبها للإنضمام لحلف الناتو، مشددا على إصراره لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسى بوتين من أجل تحديد موقفه من إنتهاء العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.

وكان قد صرح الرئيس الأوكرانى أن أى تسوية مع الجانب الروسى سوف تخضع أولا لأستفتاء شعبى.