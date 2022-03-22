المتحدث العسكرى: منتدى مكافحة الإرهاب تضمن تبادل الرؤى ونقل الخبرات

قال المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، بأن فعاليات "المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب"، تأتى ضمن إتخاذ القوات المسلحة إجراءات تنفيذية، بالاعتماد على أسس علمية لمجابهة كافة أسباب ظاهرة الإرهاب تضمنت تبادل للرؤى ونقل للخبرات لنخبة من المختصين والأكاديميين لكلا الجانبين المصرى والبريطانى فى هذا المجال.

وأضاف المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، أن الجانب البريطانى أشاد بنجاح المنتدى وتطلعه لعقد هذا المنتدى بشكل دورى ومستمر مع القوات المسلحة المصرية.