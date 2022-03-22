تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.. وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس...

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرضا يحتوى على العديد من المنتجات اليدوية المناسبة لهدايا عيد الأم، وذلك بكلية البنات بجامعة عين شمس لمدة يوم واحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

يضم المعرض العديد من المنتجات المصنعة من أيادي الطلاب المتطوعين، كما يضم أيضا منتجات الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة؛ حيث يهدف المعرض إلى تشجيع وتنمية الطلاب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال تمكينهم اقتصاديا عن طريق العائد المادي الذي سيعود عليهم من خلال ذلك المعرض، كما يهدف أيضًا إلى ترويج المنتج اليدوي، حيث يضم المعرض منتجات يدوية متميزة مثل الكروشيه، والتريكو، والإكسسوارات المنزلية.

و المنتجات المقدمة داخل المعرض أسعارها رمزية، كما يضم المعرض احتياجات رمضان، والتي تتناسب مع البيت المصري.

برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية بدأ تنفيذه منذ بداية عام 2021، داخل ٢٩ جامعة تتضمن الثلاثة أفرع لجامعة الأزهر؛ بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.