إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور المرأة المصرية وتقديرًا لجهودها العظيمة ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع وتنميته، وحرصًا من الهيئة على تقدير الجهود المبذولة، كدافع إيجابي لزيادة الإنتاجية في العمل. نظمت إدارة الموارد البشرية بمركز صحة أسرة العرب حفلًا لتكريم "الأمهات المثاليات" بمناسبة عيد الأم للسيدات العاملات بالمركز. وقد قام د. تقى الدين _ مدير مركز صحة أسرة العرب ببورسعيد بتقديم شهادات التقدير والهدايا التذكارية للسيدات العاملات بالمركز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم ”الأمهات المثاليات” من السيدات العاملات بمركز طب أسرة العرب بمحافظة بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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