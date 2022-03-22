ضوابط اختيار طلبة المدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه لا بد أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، والسن من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم لـkg1، على أن يكون التقديم إلكترونيا وورقيا للطلاب من ذوى الهمم، كما ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة.

وفى إطار حرص المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا، تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة لتكون قيمة المصرفات 14100 جنيه.