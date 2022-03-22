جدد شكره للسيسى.. بطريرك المارونية يختتم زياراته للقاهرة

جدة - نرمين السيد - وعن أبرز إنجازات الزيارة قال البطريرك الراعى إنه ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بدولة لبنان خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه قدم له الشكر على مواقفه مع دولة لبنان، وقراره بمد جسر جوى خلال التفجير، الذى وقع فى مرفأ بيروت، كما أنه فتح الأسواق المصرية أمام رجال الأعمال اللبنانيين، موضحًا أن الرئيس السيسى يحمل القضية اللبنانية فى كافة المحافل العربية، ونفخر بعلاقتنا الطيبة معه.

وقال البطريرك حول إنجازات زيارته للقاهرة، إنه دار ناقش مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أثناء الزيارة، التى قام بها اليوم حول وثيقة الأخوة الإنسانية، ودورها الهام فى ترسيخ، وتعزيز العلاقات الطيبة بين الجميع.

ووصف غبطة البطريرك زيارته لمصر الحالية بأنها غنية للغاية، وتم خلالها الاحتفال بعيد القديس يوسف، كما تم الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس كنيسة القديسة ريتا بمصر الجديدة، إلى جانب افتتاح قاعتين بمدرسة القديس يوسف، والاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الدارسين.

وأضاف أنه التقى بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، كما أن زيارته تضمنت لقاء مع الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن كل هذه اللقاءات، سادها روح المحبة والود.

وأشار إلى أن السلام هو وسيلة ورسالة من الله للبشر، وأن كل العالم أخوة، وفى الإنجيل تم وصف أبناء السلام بأنهم أبناء الله يدعون، موجهًا رسالة للسياسيين فى العالم أنه عليهم حفظ كل أشكال السلام فى العالم، وأن الحروب مزقت السلام فى العالم.

وتابع غبطته قائلًا: إنه لابد أن يكون الجميع دعاة سلام، موجهًا نداء إلى حكام الدول، أهمها أن السلطة هى لبناء السلام، ولكن وقت أن تخلق السلطة أجواء من الصراع والحروب، فالسياسة هى فن خلق الخير العام، فكيف نعيش السلام، بدون عدالة، وكيف يكون سلام مع وجود جائعين فى شتى بقاع الأرض.

ونوه غبطة البطريرك إلى أنه حريص على إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية فى الخامس عشر من مايو المقبل، ويعقبها انتخابات الرئاسة، وأن هناك تمسك والتزام بإقامة الانتخابات، وأنه يناشد المواطنين اللبنانيين أن يقبلوا على ممارسة حقهم الانتخابى، وإن الشعب إذا تخلى عن هذا الدور، فسوف يكون تخلى عن دورهم الوطنى.

وأوضح غبطة البطريرك المارونى أن الإصلاحات الدستورية سيكون من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية فى لبنان، فى ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها العملة المحلية، وهو ما يؤدى إلى تفريغ الدولة من القوى الحية من صناع، وحرفيين، ومبدعين، لافتّا إلى أن الاستحقاقات النيابية والرئاسية فى لبنان، ستكون خطوة أولى فى البناء، وأن لبنان تعرض للهدم على مدى ثلاثين عامًا.

وذكر البطريرك الراعى أن لبنان أقحم للخروج من هويته، وأن الانتماء للبنان، يتم عبر المواطنة وليس عبر الدين، وأن لبنان لم يشرع ضد أى دين، وأن الدستور يحترم كل الأديان، ويضمن أحوالهم الشخصية، شرط ألا تكون مناقضة للنظام العام، كما أن لبنان قائم على التعددية الثقافية والدينية، والعيش المشترك بين الجميع، ويشارك الجميع مسلمين ومسيحيين مناصفة وفقًا للدستور، كما أن لبنان منفتح على جميع الدول، وأن سياستها الخارجية هى عدم الانحياز، مشيرًا إلى أن الحل هو إعلان حياد لبنان، وأن لبنان لم تبادر بأى حرب على مدى التاريخ القديم والحديث، وأنه ناقش ضرورة أن يتم إعلان حياد لبنان من قبل الدول العربية، وهذا الأمر تم مناقشته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع قائلا، إن الحل موجود فى لبنان، وأن الدولة فى احتياج لاستعادة هويتها وخصائصها.ونوه غبطة بطريرك الكنيسة المارونية إلى أنه ناقش مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إمكانية زيارته للبنان.

وأشار إلى أنه تربط قادة الكنائس فى منطقة الشرق الأوسط محبة حقيقية دون أى حسابات أو برتوكول، لافتًا إلى أن العاطفة الأخوية هى الأساس، وأن العالم يشهد أن الكنائس والأديان مصدر للأخوة وليس للخلاف، وأنه فى لبنان تعقد لقاءات روحية قوية بين القادة المسيحيين والمسلمين، وأن شخصية البابا تواضروس الثانى تحمل محبة كبيرة لدولة لبنان.

وأشار البطريرك مار بشارة بطرس الراعى إلى عدم وجود أى إشكالية بين المواطنين المسيحيين والمسلمين، ورجال الدين، ولكن المشكلة تكون فى بعض السياسيين، الذين يستغلون هذه الأمور فى زراعة خطاب كراهية مرفوض من الجميع، مؤكدًا أنه يخاطب ضمائر المسؤولين من أجل حفظ السلام والطمأنينة فى العالم، وأن الكنيسة غير مديونة لأحد ولا تسئ لأى شخص، وأن الكنيسة لا تصمت أمام أى ظلم أو انتهاك لحقوق المواطنين، وأن الكنيسة تعطى حسابها أمام الله.

وعن الجانب الرعوى فى الزيارة، احتفل غبطته بمرور خمسين عامًا على إنشاء كابيلا القديسة ريتا للآباء المريميين بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، راعى إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والآباتى بيار نجم، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، والمونسينيور ستيفانو، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والأنبا روفائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، والقس رفعت فكرى، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذى حضر نيابة عن الدكتور القس أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.

شارك أيضًا الأب نبيل رفول، راعى الكنيسة، ورئيس البطرخانة والرسالة المارونية بمصر، والأب طارق مشعلانى، المدير المالى للبطرخانة المارونية، والراعى المساعد بالكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى سيادة السفير على الحلبى، السفير اللبنانى بالقاهرة، وسيادة القنصل شربل نمر، القنصل اللبنانى بالقاهرة، والسيدة رحاب أبو زين، القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمصر.

كما افتتح قاعة البطريرك المكرم إلياس الحويك، بدار المطرانية المارونية بالظاهر، كما تم توقيع كتاب تاريخ الإيبارشية المارونية فى مصر بعنوان "البطريرك الحويك.. حائك أساسات إيبارشية القاهرة المارونية"وافتتح البطريرك قاعة الخور أسقف يوحنا طعمة، بمدرسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.