التخطيط تواصل تسليم سيارات المراكز التكنولوجية لمصلحة الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - قامت الوزارة بتسليم 5 سيارات خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق متنقلة لوزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى فضلًا عن 15 سيارة تم تسليمها خلال الشهر الجارى، ليصل بذلك عدد المراكز المتنقلة التى تسلمتها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لـ 40 مركز.

ومن جانبها أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطوة تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتى فى إطار جهود ودور الوزارة فى تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

كما أكدت السعيد أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسى وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية و الاتصالات المؤمنة و أقصى درجات الجودة و الرقابة و المتابعة وبسواعد وعقول مصرية.

ومن جانبه أوضح أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشؤون التحول الرقمى أن تسليم السيارات جاء فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتى العدل والاتصالات والذى يتضمن قيام الوزارة بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل إقامته.

وتابع عبد الحفيظ، أن المبادرة تأتى فى إطار الدور الرئيسى والمهم لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل كافة التى يمكن استخدامها لهذا الغرض.