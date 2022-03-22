/687370/وزير-قطاع-الأعمال-وسفير-فرنسا-يشهدان-مذكرة-تفاهم-بين-النصر-للسيارات-و-فاليو-Valeo-للتعاون-في-مكونات-المركبات-الكهربائية

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة " VALEO Egypt " التابعة لشركة VALEO France" الرائدة في تصميم وتطوير وإنتاج مكونات السيارات.

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وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون في تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية التي من المقرر إنتاجها في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة وكذلك توطين تكنولوجيا الصناعة في مصر.

وزير قطاع الأعمال وسفير فرنسا يشهدان مذكرة تفاهم بين "النصر للسيارات" و "فاليو" Valeo

وقع مذكرة التفاهم المهندس هاني الخولي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس تامر علي رئيس فاليو مصر Valeo Egypt.

وجاء التوقيع على هامش زيارة وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين إلى مصر، وبحضور قيادات شركة فاليو Valeo الفرنسية.

تأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية في مصر

وكان قد شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية مساهمين بين شركة النصر للسيارات والشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، لتأسيس أول شركة متخصصة في توزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، ويأتي ذلك طبقا للتوجيه الرئاسي بمشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية ذات الأهمية.

وستكون الشركة الجديدة أول وأكبر شركة في مجال بيع وتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية، وكذلك تقديم الحلول التمويلية والتأمينية للسيارات الكهربائية التي ستقوم بتوزيعها.

كما ستكون الشركة الجديدة هي الموزع الوحيد للسيارة محلية الصنع التي ستقوم شركة النصر بإنتاجها في مصر خلال عام 2023، بالإضافة إلى عدد من أنواع وموديلات السيارات الكهربائية المختلفة التي ستقوم الشركة الجديدة باستيرادها أو توزيعها من ماركات عالمية أخرى لتقديم باقة متكاملة من أنواع السيارات الكهربائية من كافة الفئات والموديلات لتلبية كافة احتياجات المستهلك المصري بجميع فئاته.