/687402/محافظ-الغربية-مشاركة-حزب-الوفد-في-مبادرة-حياة-كريمة-نموذج-فريد

وصف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشاركة حزب الوفد في مبادرة حياة كريمة بالنموذج الفريد للتعاون مع المجتمع المدني.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة «مشغلى» التي أطلقها المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

محافظ الغربية: مشاركة حزب الوفد في مبادرة حياة كريمة نموذج فريد

ووجه رحمي الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أسس الجمهورية الجديدة هي جمهورية بناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات وإيمانه بقدرته على النجاح، فكان الاهتمام بالصحة والتعليم والشباب والسيدات وذوي الهمم.

وأكد محافظ الغربية أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في القضاء على العديد من المشكلات كالتسرب من التعليم والبطالة وغياب الخدمات والمرافق ووفرت شبكات اتصال ومواصلات ومشروعات مجمعات زراعية وخدمية وإنشاء مدارس وتبطين الترع.

وأشار رحمي إلى أن الرئيس السيسي هو رئيس بدرجة إنسان، كان اهتمامه الكبير بالمجتمع المدني، قائلا: "نحن أمام نموذج فريد للتعاون بين الحكومة ممثلة في محافظة الغربية والمجتمع المدني ممثلا في حزب الوفد والنائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الذي ساهم أيضا في توفير ١٠٠ ماكينة خياطة لعظيمات وسيدات محافظة الغربية والعمل على تدريبهم وتشغيلهم”.

عبدالعزيز النحاس: الرئيس السيسي يقود نهضة حقيقية

ومن جانبه، أكد عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن حياة كريمة تعد نقلة حقيقية للمصريين، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود نهضة في مصر لم تحدث منذ عهد محمد على.

وأشار عبد العزيز النحاس، إلى أن حجم المشروعات القومية على مستوى الجمهورية المبالغ التي تصرف في المشروعات يؤكد على أن هناك نهضة حقيقية تحدث في مصر.